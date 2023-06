Risalti Leggings Donna Pancia Piatta Plus Coprente – Leggins a Vita Alta Contenitiva Elasticizzati in Microfibra, Leggins Sportivi Donna Opaco Senza Cuciture – Made in Italy

Descrizione prodotto

PERFETTI IN OGNI OCCASIONE LEGGINGS PANCIA PIATTA

Estremamente versatili e confortevoli Si adattano perfettamente al tuo corpoPerfetta aderenza che evidenzia la silhouette senza restrizione

Realizzati con la Tecnologia Seamless e filati di Altissima Qualità 100% MADE IN ITALY

PERFETTI IN OGNI OCCASIONE

LEGGINGS PANCIA PIATTA PLUS

Perfetti per il tuo abbigliamento casual in quanto regalano il massimo comfort, versatilità e una perfetta aderenza che evidenzierà la silhouette . Grazie all’utilizzo della tecnologia seamless e di filati di altissima qualità 100% made in Italy, manterranno la giusta traspirabilità e la pelle asciutta a lungo. Progettati con una fascia di compressione morbida a vita alta che appiattisce la pancia e contorna la vita per una silhouette a clessidra, non scivolano e rimangono in posizione.

1 PANCIA PIATTA PLUS 2 PANCIA PIATTA 3 SHORT PANCIA PIATTA

MADE IN ITALY

Tutto il processo di realizzazione viene interamente eseguito in Italia con filati e materie prime innovative e di alta qualità tutte certificate.

OEKO-TEX STANDARD 100

Ogni componente dei capi d’abbigliamento sono stati testati per sostanze nocive. Confermiamo che i nostri articoli sono innocui per la salute umana

ULTRA-FRESH

Basato sulla molecola di zinco è un trattamento efficace che permette di evitare il formarsi di batteri che mettono a rischio la salute delle persone

MICROFIBRA PROFUMATA

La collezione Risalti offre capi leggeri e traspiranti. Ogni articolo presenta una leggera profumazione data dall’ammorbidente utilizzato nel lavaggio

PERFETTO PER UN LOOK CASUAL

Perfetti per il tuo abbigliamento casual grazie al loro comfort, versatilità e una perfetta aderenza che evidenzierà la silhouette, mantengono la giusta traspirabilità e la pelle asciutta a lungo. La fascia di compressione morbida a vita alta appiattisce la pancia e contorna la vita.

TUTTA LA LINEA PANCIA PIATTA

Coprenza

Molto coprente

Coprenza

Coprente

Coprenza

Coprente

Pesantezza

200 den

Pesantezza

110 den

Pesantezza

110 den

Traspirabilità

Traspirante

Traspirabilità

Molto Traspirante

Traspirabilità

Molto Traspirante

Lunghezza

Caviglia

Lunghezza

Caviglia

Lunghezza

Sopra ginocchio

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,6 x 15,8 x 3,6 cm; 180 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 gennaio 2023

Produttore ‏ : ‎ Risalti

ASIN ‏ : ‎ B0BYFC43VX

Categoria ‏ : ‎ Donna

MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITA’: grazie alla tecnologia seamless ed all’utilizzo di microfibre traspiranti ed elastiche i Leggings donna a vita alta donano supporto ed un effetto modellante e snellente alla tua silhouette; i leggins sportivi donna rimangono estremamente morbidi, avvolgenti e confortevoli.

TESSUTO: 96% Poliammide, 4% Elastan

LAVABILITA’: I nostri pantaloni donna sportivi li puoi lavare a 30° – Non mettere in asciugatrice – Non candeggiare – Non lavare a secco – Non stirare

Sportivi

RISALTI, IL VERO MADE IN ITALY: l’innovazione è il fulcro del Brand, alla continua ricerca di fibre e filati all’avanguardia per realizzare capi in grado interpretare ogni look. Tutto il processo di produzione del nostro leggings modellante a vita alta viene svolto interamente in Italia, utilizzando materiali e filati di altissima qualità e 100% Made in Italy, in condizioni ottimali di igiene e pulizia. Lasciati conquistare dal nostro abbigliamento donna seamless e non te ne pentirai!

TRATTAMENTI E MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITA’: Il trattamento antibatterico a base di zinco piritione è un trattamento durevole, efficace e sostenibile del tessuto dei pantaloni donna invernali per impedire la formazione dei batteri che causano cattivi odori.

OCCASIONI: i leggings pancia piatta plus Risalti con fascia alta in vita sono ideali da indossare con ogni tipo di calzatura e capaci di adattarsi ad ogni occasione d’uso, regalano praticità e versatilità per uno stile sempre alla moda; un leggins compressione graduata donna dallo stile casual, ideale per il tempo libero e valida alternativa ai leggins push up.

24,79€