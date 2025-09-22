20.7 C
Riqualificazione sportiva a Orvieto: opportunità di mutuo

Da StraNotizie
Durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale, il consigliere Federico Giovannini del Partito Democratico ha interrogato l’Amministrazione Comunale di Orvieto riguardo alla possibilità di partecipare al bando “Sport Missione Comune 2025”, che scade il 30 settembre, per la riqualificazione delle strutture sportive.

Il sindaco Roberta Tardani ha risposto che l’Amministrazione è sempre attenta a cogliere ogni opportunità. Ha chiarito che il bando in questione non offre finanziamenti a fondo perduto, ma prevede la concessione di mutui a tassi agevolati. Gli uffici comunali stanno valutando la partecipazione al bando, tenendo conto della possibilità di stipulare nuovi mutui.

Tardani ha sottolineato l’importanza del progetto di riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi, evidenziando diversi interventi già effettuati. Le palestre hanno beneficiato di lavori di efficientamento energetico grazie a fondi ottenuti, e sono stati finanziati lavori allo Stadio Muzi e all’Antistadio Achilli. Inoltre, è in fase di approvazione il progetto per la riqualificazione del campetto di Ciconia, che prevede un manto sintetico, e si sta preparando il progetto per il campo di Morrano. Infine, sono stati realizzati interventi sulla piscina e ne sono previsti altri in futuro.

