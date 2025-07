Riqualificazione di Piazza Italia: via ai lavori a Montecatini

A Montecatini, sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Italia, un progetto adottato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. L’allestimento del cantiere è stato avviato nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria Montecatini-Monsummano, un monumento nazionale progettato da Angiolo Mazzoni.

Il intervento di restauro prevede tre fasi principali, con l’intento di riportare in auge la fontana, attualmente trascurata. La prima fase riguarderà l’area di parcheggio a ovest della fontana e dovrebbe essere completata entro fine settembre o inizio ottobre. Successivamente, i lavori si estenderanno verso est e culmineranno nella riqualificazione della fontana stessa.

L’investimento totale, pari a due milioni di euro, è a carico di Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto prevede una nuova organizzazione del piazzale, con 90 stalli per la sosta lunga, cinque posti per sosta breve, 30 postazioni per motocicli e 50 per biciclette, incluse le postazioni di bike sharing. Inoltre, saranno ridefiniti gli spazi lungo il marciapiede vicino alla stazione, con l’aggiunta di posti per taxi e aree di interscambio, come i Kiss & Ride, per facilitare il passaggio dei pendolari ai mezzi pubblici.

La fontana, in muratura e con quattro vasche di varie dimensioni, è attualmente coperta da tessere blu, ma l’intenzione è quella di riportarla al suo aspetto originale, caratterizzato da una decorazione a mosaico in pasta vitrea. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a utilizzare i parcheggi alternativi in via San Marco e nei pressi del cimitero comunale durante i lavori.