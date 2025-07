Riqualificazione di Piazza Garibaldi: un nuovo spazio pubblico a Udine

L’amministrazione comunale di Udine ha recentemente presentato un ambizioso progetto di riqualificazione per piazza Garibaldi, mirato alla creazione di uno spazio verde accessibile e socialmente integrato. Questo intervento è stato realizzato grazie al lavoro dello studio LAND, diretto dall’architetto paesaggista Andreas Kipar, e si è sviluppato attraverso un percorso partecipativo con i cittadini.

Il nuovo progetto prevede un’ampia area pedonale, caratterizzata da materiali di pregio come porfido e pietra piasentina. Un’attenzione particolare è dedicata al verde urbano, con una zona di oltre 550 metri quadrati che includerà nuovi alberi per garantire ombra e migliorare il microclima. Sarà anche realizzato un “raingarden”, un’innovativa infrastruttura verde per contribuire alla sostenibilità ambientale dell’area.

A fronte dell’ingresso della scuola Manzoni, verrà creato uno spazio sopraelevato per eventi all’aperto e verranno installati arredi urbani, come panchine e aree per mercatini. La progettazione dell’illuminazione sarà rivista, includendo lampioni di design che valorizzeranno la facciata della scuola e la statua di Giuseppe Garibaldi.

L’amministrazione ha dichiarato che l’obiettivo del progetto è restituire alla città uno spazio pubblico accogliente e funzionale, promuovendo la sicurezza e l’inclusività. Il progetto si è basato su un’indagine tra i residenti, che ha aiutato a definire le scelte sulle necessità della piazza.

Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato critiche da parte del gruppo Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione la funzionalità del progetto rispetto alle esigenze viabilistiche e alle attività economiche circostanti. Il capogruppo Luca Onorio Vidoni ha sollevato interrogativi sui costi e sulla pianificazione degli eventi futuri. La validazione del progetto esecutivo è prevista entro la fine del 2025, con i lavori che dovrebbero iniziare nel 2026.