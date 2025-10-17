21.9 C
Riqualificazione a Tirano per le Olimpiadi 2026

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area del Rodùn a Tirano, un progetto strategico per rivitalizzare una zona trascurata della città. Il sindaco Stefania Stoppani ha sottolineato l’importanza dell’intervento, che si svolgerà in due fasi e mira a migliorare la mobilità, l’accoglienza e la qualità della vita.

La prima fase, finanziata dalla Provincia di Sondrio, prevede risanamento e pulizia dell’area, con la creazione di un parcheggio temporaneo per gestire i pullman durante i Giochi Olimpici che si terranno nel 2026. La seconda fase rappresenterà il progetto definitivo, includendo un parcheggio di lunga sosta per auto e autobus turistici, l’estensione dell’area camper e la ristrutturazione della strada del Rodùn con due corsie di marcia. Saranno inoltre realizzate aree verdi attrezzate e un parco giochi per famiglie.

Il sindaco ha evidenziato anche la creazione di una barriera verde di alberi che migliorerà l’inserimento paesaggistico accanto all’area della centrale di teleriscaldamento. Una fermata del bus urbano garantirà un collegamento sostenibile con il centro cittadino, restituendo così agli abitanti uno spazio rinnovato e accogliente.

Parallelamente, si sta procedendo alla riqualificazione del Foro Boario, dove verrà costruito un nuovo parcheggio e una strada di collegamento da via Porta Milanese. In centro città, è previsto un passaggio pedonale in via Giussani.

Il 2026 sarà anche l’anno di riqualificazione del sagrato della piazza Basilica e della pedonalizzazione di viale Italia, con un nuovo piano urbano del traffico previsto dopo l’apertura della tangenziale.

