Riqualificazione a Caivano: nuove case e legalità in arrivo

La premier Giorgia Meloni ha annunciato tramite un videomessaggio il lancio di un bando per la riqualificazione degli immobili popolari nel Parco Verde di Caivano, una misura attesa per migliorare le condizioni di abitabilità di 750 appartamenti abbandonati da decenni e spesso occupati da soggetti legati alla criminalità.

Meloni ha evidenziato che, dopo aver riportato la legalità nella zona, il progetto prevede il rinnovamento degli appartamenti, delle aree verdi, dei locali commerciali, delle strade e dei marciapiedi, per un totale di oltre 130 milioni di euro, finanziati interamente da soggetti privati.

La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di offrire spazi degni e sicuri a chi ne ha diritto, rimarcando che il successo di questo intervento servirà da modello per altre città italiane. Sono già in programma iniziative simili in località come Rozzano, Orta Nova, Rosarno e alcuni quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo, puntando a creare un futuro caratterizzato da legalità e opportunità.

Meloni ha concluso ribadendo l’impegno del governo nel garantire ordine e decoro, sottolineando le aspettative degli italiani nei confronti delle istituzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com