Ripulisci le tue Finanze: Un Esperto di Risparmi Svela Come Liberarsi dai Debiti

Kevin Mountford, cofondatore della piattaforma Raisin UK, avverte che le carte di credito sono in realtà debiti. Suggerisce di “fare pulizie di primavera” nelle finanze personali per gestire e ridurre la situazione debitoria. È fondamentale comprendere il proprio stato finanziario e adottare misure per migliorarlo, come il monitoraggio delle spese e la pianificazione di un budget. Affrontare i debiti con consapevolezza permette di riprendere il controllo delle proprie finanze e costruire un futuro finanziario più solido.