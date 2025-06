Riprogettare le città per affrontare il cambiamento climatico

Cambiamento climatico: la necessità di riprogettare i sistemi urbani

Durante un evento dedicato alla "Città del futuro" nella sala Salmon, esperti del settore, tra cui Cristian Fabbri, presidente del Gruppo Hera, hanno discusso il crescente impatto del cambiamento climatico. Fabbri ha sottolineato l’importanza di adottare misure sostenibili per affrontare le sfide ambientali. Il Gruppo Hera sta lavorando per decarbonizzare i consumi e aumentare il tasso di recupero dei rifiuti urbani, attualmente al 61%, superando così gli obiettivi europei.

Fabbri ha evidenziato l’aumento degli eventi meteorologici estremi, egregiamente documentati con 1.600 incidenti nell’ultimo anno. Questa realtà impone che i sistemi urbani siano riprogettati per adeguarsi a condizioni meteo che precedentemente si verificavano solo ogni venti anni. In particolare, la gestione dell’acqua necessita di attenzione: serve un approccio che garantisca l’efficienza dei tubi in periodi di siccità e un adeguato drenaggio durante le piogge intense.

La discussione, moderata dal caporedattore di Repubblica Bologna, Giovanni Egidio, ha messo in luce la necessità di innovare le infrastrutture e le tecnologie per rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici in atto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it

👕 Bestseller T-Shirt Italiane su Bestselling Italy – Direttamente da Etsy 🇮🇹 Avogato

Ironica per chi ama gatti e avocado. Verdicchio

Per chi ama il vino e lo stile italiano. Non parlatemi prima del caffè

Per chi non funziona senza espresso! La Dolce Vita

Lo stile italiano che non passa mai di moda. Sii una persona gentile

Messaggio positivo per tutti i giorni. Resta sempre te stesso

Per chi crede nella propria unicità. 🎁 Spedizione veloce da Etsy Italia 🇮🇹 – Scopri tutte le t-shirt su Bestselling Italy ❤️ Cosa dicono i nostri clienti "La qualità della stampa è top, e il design fa sempre sorridere! Super consigliata!" – Giulia M., Torino

"T-shirt originali, ben fatte, e spedizione rapidissima. Comprerò ancora!" – Andrea F., Roma