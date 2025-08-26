Ripresa politica in Italia: agenda di Meloni al Meeting di Rimini

Giorgia Meloni è tornata a Palazzo Chigi dopo una breve pausa estiva tra Rodi e la Puglia. La premier ha partecipato a un vertice a Washington dedicato all’Ucraina prima di godersi qualche giorno di relax in Puglia, dove ha trascorso del tempo con la famiglia.

La premier ha scelto nuovamente la Puglia per le sue vacanze, un’inclinazione che si ripete per cinque anni consecutivi, di cui tre da presidente del Consiglio. Durante il soggiorno, si è fermata in un resort a Locorotondo, dove la sua presenza ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, ma è rimasta “riservatissima”. Due brevi video documentano la sua visita: uno la mostra mentre accarezza un cucciolo in un allevamento e l’altro a cena in un ristorante sul mare.

Il rientro alle attività politiche è previsto per il Meeting di Rimini, dove Meloni interverrà come presidente del Consiglio, affrontando temi fondamentali come il futuro dell’Unione Europea, le riforme e le crisi internazionali, tra cui quelle in Ucraina e Gaza. Giovedì si svolgerà il Consiglio dei Ministri, dove si discuteranno provvedimenti in scadenza e la riforma del ministero degli Esteri.

Tuttavia, all’interno del governo persistono tensioni, in particolare a causa delle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini su Emmanuel Macron. Meloni dovrà anche gestire questioni interne, come le contestazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci e le frizioni in vista della prossima manovra economica, con dissidi tra la Lega e Forza Italia riguardanti il settore bancario. Infine, si profila la discussione sulle elezioni regionali, con il Veneto come nodo cruciale.