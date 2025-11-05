15 C
Ripresa economica in Sardegna: segnali di crescita e occupazione

Ripresa economica in Sardegna: segnali di crescita e occupazione

La Sardegna sta manifestando segni concreti di ripresa economica. I dati della Banca d’Italia evidenziano una crescita in corso, sostenuta da settori fondamentali come il turismo, l’agroalimentare e gli investimenti pubblici. Un indicatore chiave è l’occupazione, che ha raggiunto il 58,6%, con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

L’assessora del Lavoro, Desirè Manca, ha affermato che questo risultato non è casuale, ma è il risultato di strategie mirate per promuovere l’occupazione stabile, la formazione professionale e la competitività delle aziende. Le politiche attuate stanno favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, creando opportunità reali, specialmente per le categorie di lavoratori che necessitano di maggior supporto per inserirsi o rientrare nel mercato del lavoro.

Manca ha sottolineato che gli interventi odierni rappresentano un investimento per il futuro, non solo per il lavoro, ma anche per i giovani e l’intero tessuto produttivo regionale. Ha ribadito l’importanza di sostenere coloro che generano valore e occupazione, poiché solo attraverso un lavoro di qualità si potrà garantire una Sardegna più forte, dinamica e giusta. La crescita dell’occupazione, insieme all’incremento del potere d’acquisto delle famiglie e alla fiducia delle imprese, indica che l’isola sta costruendo le fondamenta per un futuro più solido e sostenibile.

