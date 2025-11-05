Ripresa economica in Italia: opportunità e sfide attuali

Confartigianato Imprese informa gli utenti che, con il loro consenso, il sito web potrà utilizzare cookie non essenziali. Questi cookie servono a personalizzare l’esperienza di navigazione secondo le preferenze dell’utente e a analizzare i comportamenti dei visitatori. Se si preme “Rifiuta”, resteranno attive solo le impostazioni predefinite, continuando a utilizzare solo cookie tecnici. Gli utenti possono accettare l’uso di tutti i cookie cliccando su “Accetta” o scegliere di abilitarne solo alcuni attraverso la sezione “Cookie setting”. Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile consultare la Cookie Policy, mentre per dettagli sul trattamento dei dati personali si rimanda alla privacy policy.