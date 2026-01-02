Ripresa economica in Calabria

Il sottosegretario Luigi Sbarra valuta positivamente l’approvazione definitiva della Manovra in Parlamento, considerandola un passaggio fondamentale. Secondo Sbarra, negli ultimi tre anni il Sud è cresciuto più di altre aree del Paese, con un aumento del Prodotto interno lordo, una ripresa degli investimenti pubblici e privati e un rafforzamento del tasso di occupazione. Ciò è il risultato di una strategia chiara e coerente che mette al centro sviluppo e lavoro.

In Calabria, nonostante i segnali di ripresa economica, la strada da fare è ancora lunga. Tuttavia, la regione ha registrato un’espansione del prodotto interno lordo stimata superiore alla media nazionale e a quella del Mezzogiorno, grazie alla crescita del fatturato delle imprese, all’aumento dell’export e alla dinamica positiva dell’occupazione, come evidenziato dal rapporto congiunturale della Banca d’Italia. Sbarra sottolinea che gli incentivi all’occupazione stabile rappresentano una leva decisiva per trattenere competenze, valorizzare i talenti e costruire sviluppo duraturo in una regione storicamente segnata dall’emigrazione giovanile.