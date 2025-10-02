Ripresa economica e criticità ad Ascoli Piceno: un bilancio

Un’analisi della situazione economica della provincia di Ascoli mostra un quadro complesso, caratterizzato da segnali di ripresa ma anche da sfide persistenti. Il Rendiconto sociale dell’Inps, presentato recentemente, ha evidenziato una crescita occupazionale, con un saldo di assunzioni favorevole e un aumento del tasso di occupazione. Tuttavia, si notano problemi strutturali come il calo demografico, disuguaglianze di genere e precarietà lavorativa.

Nel dettaglio, la popolazione residente continua a diminuire, con un saldo complessivo negativo. Le assunzioni nel lavoro superano le cessazioni, portando a un tasso di occupazione del 69,9% e a una disoccupazione in riduzione. Nonostante ciò, i contratti a tempo indeterminato sono in calo e persistono le disparità retributive: gli uomini guadagnano mediamente meno rispetto alla media nazionale, e le donne ricevono compensi ancora più bassi.

La domanda di prestazioni per invalidità civile e per assistenza agli anziani è in crescita, con un aumento del numero di pensionati e di indennità di accompagnamento. Anche se le entrate contributive sono lievemente cresciute, rimangono inferiori rispetto alla media nazionale.

In termini di controlli, le ispezioni sono diminuite, così come l’incidenza dei documenti irregolari. I tempi per le visite di invalidità civile sono migliorati significativamente, riducendosi a un valore medio più contenuto rispetto all’anno precedente. Questi dati offrono spunti di riflessione per le istituzioni e le forze sociali del territorio, che sono chiamate ad affrontare le criticità esistenti.