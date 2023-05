riprende la scena e fa qualcosa di unico

Riprende la crudele scena di un cane lanciato da un’auto in corsa ma dopo fa qualcosa di unico che cambiarà il destino di entrambi.

Durante il suo tragitto su una strada extraurbana un motociclista stava filmato il suo avanzare nelle curve, quando – all’improvviso – un uomo alla guida dell’autovettura che procedeva, di fronte a lui, nella sua stessa direzione ha lanciato il suo cane dal veicolo. Il fido è atterrato violentemente sull’asfalto rischiando di essere investito dalle altre vetture in corsa. Il motociclista ha assistito con orrore all’intera scena ma, oltre aver filmato involontariamente l’accaduto – che ha poi permesso alle autorità locali di rintracciare l’artefice del crudele gesto – ha anche prestato immediatamente soccorso all’animale appena abbandonato.

Il fatto è avvenuto soltanto pochi giorni fa nelle vicinanze del piccolo centro cittadino di Coroico, in Bolivia. Mentre il rispettivo video dell’abbandono del cagnolino è stato postato su Facebook il 15 maggio scorso. Se l’uomo non fosse intervenuto molto probabilmente il pelosetto – gravemente ferito dall’impatto con l’asfalto – non sarebbe riuscito a sopravvivere.

Oltre ad aver permesso al cane ferito di ricevere la giusta assistenza nella clinica veterinaria più vicino al luogo in cui si è verificato l’increscioso episodio, l’uomo ha compiuto un altro nobile gesto affinché il destino di entrambi cambiasse per sempre. Il cagnolino – da ciò che si evince nel filmato – sembrava immobile agli occhi dell’uomo, ma quando quest’ultimo ha accostato per raggiungere l’esemplare il fido, nonostante fosse oltremodo turbato e sanguinante, ha fortuitamente risposto alle sollecitazioni del suo soccorritore.

L’uomo che ha prestato soccorso al quattro zampe – dopo aver atteso la sua completa guarigione – ha deciso di adottarlo e di donare lui una seconda possibilità di vivere in una famiglia che possa far dimenticare il suo trauma passato legato al violento caso di abbandono.

Sono molte le responsabilità relativa all’adozione di un animale abbandonato, eppure – in questo caso particolare – sembra che l’uomo si sia dimostrato cosciente rispetto alle difficoltà presenti, legate alla delicata situazione del pelosetto, e a quelle future inerenti a quello che sarà la sua lenta riabilitazione.

A meno di dieci giorni dall’abbandono il fido avrebbe mostrato incoraggianti segni di ripresa e prossimamente sarà già pronto a trasferirsi con il suo fedele padroncino nella sua nuova casa per sempre. Non resta dunque che sperare che il quattrozampe possa ricevere al più presto tutto l’amore finora negatogli.