riposare nella stessa tomba sarà possibile

Riposare per l’eternità insieme al proprio cane sarà possibile: inseparabili nella vita così come nella tomba. Scopri i dettagli.

Gli animali domestici fanno parte del quotidiano e della vita di moltissime persone. Indubbiamente sono considerati un membro effettivo della famiglia, perciò quando un compagno di vita viene a mancare il dolore del lutto può essere arduo da superare. Solo il tempo può guarire una ferita di questo tipo, e forse la speranza che un giorno si si ritroverà.

Sepolti insieme: cane e proprietario potranno essere messi nella stessa tomba

Se l’idea di separarsi dal proprio fedele compagno anche quando un giorno si morirà, è insopportabile, questa soluzione potrebbe fare al caso vostro. Nella Regione Lombardia è stato approvando un’emendamento davvero innovativo, che permette di far riposare per sempre al proprio fianco, il proprio animale a quattro zampe.

L’emendamento, che prevede che cane proprietario vengano sepolti nella stessa tomba, ha ricevuto il via libera dalla Regione Lombardia ed è stato ufficializzato da Forza Italia. Certamente una splendida notizia per tutti gli amanti degli animali, che permette di riposare per sempre insieme al proprio compagno di vita e di avventure. Il firmatario dell’emendamento, Gianluca Comazzi, si era preso l’impegno in campagna elettorale e sembra che adesso riesca a mantenere la parola data. “Sulla base delle volontà dei loro proprietari o familiari, le ceneri degli animali d’affezione potranno essere deposte vicino alle spoglie delle persone con cui hanno condiviso l’intera esistenza“, spiega Comazzi.

Un’esistenza che permette ai propri amici a quattro zampe di riposare nello stesso loculo o tomba di famiglia del loro amato proprietario. Una rivoluzione che dimostra come i nostri amici a quattro zampe riescano ad influenzare la nostra vita e la nostra quotidianità rendendola unica. Attualmente la proposta è passata e bisogna attendere che venga messa in pratica. La proposta riguarderebbe tutti gli animali e non solo cani e gatti, i quali sono i più comuni tra gli animali domestici. Questo cambia, di certo, la percezione che si ha dell’animale domestico, facendo capire alle persone l’importanza che questi hanno nella vita delle persone. Chi ha la fortuna di vivere con uno di loro, lo sa bene.