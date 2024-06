“Riposa in pace…” Lutto improvviso per Federico Fasion Style: lo straziante addio 

Federico Fashion Style è un volto noto, seguito da tantissime persone sui social e una sorta di punto di riferimento in fatto di hair style. Il suo debutto televisivo era arrivato con lo show “Il salone delle meraviglie” e sembra passata una vita, ma la professionalità e il seguito dell’hair stylist.

I suoi saloni di bellezza sono diventati un vero brand in franchising, tanto che oggi lavora in diverse città italiane. Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è stato anche ospite in popolari programmi come Verissimo e Belve. Su Instagram ha un milione di follower, con loro condivide momenti della sua vita personale e professionale. Non ci sono sempre momenti piacevoli, perché stavolta pare che abbia condiviso un grave lutto che lo ha colpito profondamente.

Recentemente, durante un’intervista rilasciata a ‘Leggo’, l’hair stylist ha rivelato di essere turbato dai conflitti con la sua ex compagna Letizia Porcu, pare arrivati a causa di questioni economiche. La separazione con lei, infatti, pare sia stata difficile: “Purtroppo, quando si tratta di soldi, le persone si trasformano e diventano cattive”. Parlando della loro relazione, si è parlato anche di quel lato contraddistinto da profondo affetto, quello esistente per la figlia Sophie.

Per Sophie, Federico è “un principe, un papà eroe, un idolo”. Lei, d’altronde, rimane sempre affascinata quando qualcuno chiede loro una foto. “Ma per Sophie voglio essere anche un amico e una ‘mamma’. Credo che la mia omosessualità mi aiuti a essere un papà migliore, tanto da riuscire a ricoprire anche il ruolo di una mamma. Sono sensibile e riesco a comprendere le emozioni di mia figlia”, ha aggiunto Federico Fashion Style.

L’hair stylist è molto attivo sui social. Qui mostra le nuove acconciature delle sue clienti, famose e non, ma parla molto anche della sua vita privata. E sono queste giornate difficili per l’artista dell’acconciatura. Domenica è stato svegliato da una notizia devastante: la morte di uno dei suoi più cari amici. Per lui è stata una scomparsa improvvisa e inattesa, come si evince dai messaggi che l’hairstylist ha pubblicato nelle sue storie su Instagram.

Federico Fashion Style ha voluto omaggiare l’amico con una serie di foto che li ritraggono insieme in serate e momenti allegri insieme. “Sei stato per me un amico speciale, e lo sarai per sempre perché non posso credere che sei andato via così… Ti voglio ricordare per il Rosario che ho conosciuto perché per me sei qui con noi… R.I.P. angelo buono”, ha scritto.