“Riposa in pace…” Grave lutto per Giorgio Manetti, colpito da una dolorosa perdita

Un dolore intenso ed improvviso quello che ha colpito in queste ultime ore Giorgio Manetti, indimenticabile ex protagonista del programma Uomini e Donne

È stato, senza ombra di dubbio, uno dei più chiacchierati ed amati protagonisti del trono over del famoso dating show Uomini e Donne condotto da Maria de Filippi. Stiamo parlando proprio di lui, Giorgio Manetti, indimenticabile ex fidanzato di un’altra celebre protagonista della trasmissione, Emma Galgani.

Lutto per l’ex cavaliere di Uomini e Donne

La coppia ha intrattenuto per diverse stagioni televisive il suo pubblico attraverso un’appassionata ed intricata relazione amorosa, conclusasi però senza il lieto fine. E ancora oggi, a distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, Giorgio Manetti ha mantenuto inalterato un rapporto di affetto con i propri follower.

Proprio da loro, infatti, l’ex volto noto del trono over sta ricevendo in queste ultime ore un’ondata di supporto e vicinanza in seguito al triste annuncio da lui fatto a mezzo Instagram. Un annuncio relativo alla dolorosa scomparsa appena avvenuta di un suo carissimo amico. Un lutto che sembra aver lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’ex cavaliere.

Ex coppia famosa di Uomini e Donne

Le parole dedicate all’amico scomparso

La notizia dell’improvvisa e dolorosa scomparsa di un suo caro amico è stata condivisa dallo stesso Manetti sulla propria pagina Instagram. Parole cariche di profonda commozione:

“Caro amico mio voglio ricordarti così, con il tuo immancabile sorriso. Ancora non mi rendo conto che non ti vedrò più, ma sarai sempre presente nei pensieri dei tuoi amici. Adesso riposa in pace“.

Immancabili i numerosi messaggi di cordoglio espressi da parte dei fan:

“Condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici che lo hanno conosciuto“.

“Siamo tutti increduli, ci sembra impossibile”.

Ed ancora:

“Ti mandiamo un abbraccio per quanto possa servire. Rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Cosa fa oggi Giorgio Manetti

L’ex celebre protagonista del trono over di Uomini e Donne dopo la sua lunga ed intensa partecipazione al dating show non vi ha fatto più ritorno.

Ex cavaliere di Uomini e Donne

Di recente, Giorgio Manetti è riapparso nelle vesti di cantante. Su Youtube è infatti possibile visionare un suo videoclip in cui l’uomo si esibisce cantando un brano intitolato “Rotola l’estate”.