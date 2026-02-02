Ripopolamento ittico Area Marina Asinara

All’interno dell’area marina protetta dell’Asinara verranno posizionati 75 moduli per il ripopolamento della fauna ittica. L’operazione, autorizzata dall’Autorità di sistema portuale e affidata alla società Marc Sub Service di Santa Teresa Gallura, si concluderà il 12 febbraio.
Si tratta di stazioni di ripopolamento per favorire la nascita di specie ittiche tipiche dell’area. Questa iniziativa è una misura compensativa prescritta dal decreto Via del Ministero dell’Ambiente, necessaria per la realizzazione dell’Antemurale di Ponente a Porto Torres. Una seconda azione compensativa prevede la riforestazione marina nel Golfo dell’Asinara, attraverso il reimpianto di posidonia oceanica. La pianta, prelevata dai fondali del porto di Porto Torres, sarà trapiantata nella zona di Abbacurrente, in quello che rappresenta il più grande trapianto di posidonia oceanica finora realizzato nel Mediterraneo.
L’attività di ripopolamento sarà eseguita da sommozzatori professionisti con il supporto del pontone Jumbo. La società dovrà adottare tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento per prevenire incidenti in mare, come stabilito dall’ordinanza della Capitaneria di Porto Torres.