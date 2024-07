Ripetitore Wireless WiFi TP-Link TL-WA850RE, Estensione di Rete WiFi e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN

19,99€ - 18,70€

Descrizione Prodotto

Velocità wireless fino a 300Mbps 1 Porta LAN Compatibile con i prodotti 802.11b/g/n Plug & Play Tasto WPS 2 antenne interne

Dona luce alle zone d’ombra del tuo Wi-Fi

TL-WA850RE, il Range Extender potente e compatto

Vorresti un segnale forte e stabile in tutta la casa, raggiungendo le zone d’ombra nella connessione che il router non riesce a coprire?

Potrai posizionarlo facilmente seguendo le indicazioni del segnale LED, per estendere la copertura in tutta la casa o l’ufficio.

Basterà inserire il range extender in una presa di corrente e procedere alla semplice configurazione. Grazie alla velocità wireless fino a 300Mbps potrai goderti streaming HD senza lag e chiamate voip fluide.

Smart LED

Lo Smart LED ti permette di individuare la posizione migliore per sfruttare al massimo le potenza del Range Extender. Una buona posizione si trova tra la seconda e la terza tacca dell’indicatore, ovvero il punto ottimale in cui posizionare il Range Extender per ottenere ottimi performance di estensione.

Plug & Play

Una volta individuato il punto in cui posizionare il Range Extender, sarà sufficiente premere il tasto WPS del router e il tasto di TL-WA850RE per configurare immediatamente la crittografia di sicurezza della rete.

Ethernet Bridge

Dotato di una porta Ethernet, TL-WA850RE ti consente di godere di una connessione stabile e affidabile anche su dispositivi cablati come console di gioco, computer desktop e smart TV.

Compatibilità massima

Il Range Extender TL-WA850RE è compatibile con tutti i router che supportano gli standard 802.11 b/g/n rendendo semplice e veloce espandere e potenziare la rete wireless.

Gestione intuitiva con Tether App

Con Tether App, l’applicazione di TP-Link, potrai configurare e gestire sia il router che gli extender in modo semplice e intuitivo direttamente dal tuo smartphone – per Android e iOS.

TL-WA850RE Velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ideale per streaming video ed online gaming

L’installazione a muro rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l’utilizzo del prodotto

È sufficiente la pressione del tasto WPS sull’access point / router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per mettere in funzione il prodotto

La porta LAN è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il prodotto in un adattatore: Indicato per SmartTV e Decoder

LED indicatore mostra il livello del segnale proveniente dall’access point / router sorgente ricevuto dal dispositivo, consentendo di determinare facilmente il miglior posizionamento del prodotto

La gestione profili consente inoltre la portabilità del dispositivo, che ricorderà le reti wireless a cui è stato precedentemente associato

È sufficiente una pressione del tasto Pair per associare un qualsiasi dispositivo wireless alla rete

Trovi infastidita la luce durante la notte? Puoi impostare la modalità notturna mediante Impostazioni > Strumenti > Controllo nella pagina Gestione

Supporta Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux