Ripensamento di Perla su Mirko, le nuove confessioni: “Cosa sento ora”

L’ultimo confronto con Mirko Brunetti ha fatto riflettere molto Perla Vatiero, che ieri sera si è confidata con Letizia Petris. In una clip sul sito del Grande Fratello intitolata ‘il ripensamento di Perla’ (qui per vederla), la gieffina ha palesato le sue paure, ma ha anche ammesso che vuoi o non vuoi, ad oggi Mirko è la sua famiglia, quello che vede come padre dei suoi figli, l’uomo che immagina al suo fianco. Perla ha anche rivelato che uscita dal Grande Fratello vorrebbe riprovarci.

“Se io dovessi dire basta è perché significa che sono andata oltre e che penso ad una vita nuova penso a un percorso nuovo e a delle persone nuove e diverse. A me fa paura pensare se io non dovessi riuscire a superare certe cose. Poi può essere tutto, può capitare che esco e capisco di non provare più nulla. Come se questa magia d’amore finisse. Cosa voglio ora? Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui! A me fa del male pensare che un giorno potrei pensare di non provare più nulla.

In questo esatto momento però non posso fare molto, sono qui dentro. Io ieri che siamo usciti in gira avrei voluto essere con lui. Nei venti giorni che ci sono stata insieme qui ho capito qualcosa, so quello che ho sentito. Adesso poi ho elaborato.

Però ho le mie paure. Se dovessi reagire di cuore ora? Ho già reagito di cuore una volta. Se avessi ascoltato la testa in passato non avrei preso determinate decisioni. Adesso però devo ascoltare sia la testa che il cuore. Il punto è vivere le cose fuori e vedere come mi sentirò. Se vogliamo andare oltre dobbiamo mettere un punto a certe situazioni passate. In questo ripensamento ho capito che non ho rabbia, a differenza di mesi indietro”.