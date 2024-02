Ripartenza, Sara Doris: “Bene interrogarsi su proprio contributo alla crescita”

– “La Ripartenza” di Nicola Porre, un evento in cui si è parlato di tutto, di oggi e di domani. Per Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum “l’incontro di oggi è un’importante opportunità per discutere dei tanti temi riferiti alla ripartenza”.

“Una giornata ricca di spunti anche per far sì che ciascuno possa interrogarsi sul proprio contributo alla crescita e allo sviluppo del paese“.

“Mio padre concepiva il consulente finanziario come medico del risparmio a misura della persona. Il modello di business fortemente innovativo ideato da Ennio Doris è ancora oggi una delle caratteristiche vincenti della banca”.