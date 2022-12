Riot Games, 6 milioni di dollari in beneficenza: i giocatori scelgono a chi

Riot Games, sviluppatore e produttore di League of Legends e Valorant, ha annunciato che terrà una campagna di votazione di beneficenza per dare ai giocatori di tutto il mondo l’opportunità di decidere quali enti di beneficenza vogliono sostenere attraverso Riot. In collaborazione con gli uffici regionali di Riot e con GlobalGiving, il Riot Games Social Impact Fund ha selezionato 84 organizzazioni no-profit, il cui operato, secondo Riot, ha un’azione incisiva in 28 paesi. La compagnia ha stanziato oltre 6 milioni di dollari, raccolti attraverso varie iniziative di beneficenza nei suoi giochi, per creare per ciascun paese un fondo proporzionale al suo contributo a queste campagne.

Dal 12 al 22 dicembre, i giocatori potranno visitare il sito web di Riot per conoscere tutte le organizzazioni no-profit selezionate e scegliere a quale vogliono che Riot devolva i fondi. Alla fine del periodo di votazione, l’organizzazione con più voti in ogni paese riceverà il 50% dei fondi stanziati per il paese in questione, mentre le altre due riceveranno ciascuna il 25%. Riot ha garantito una donazione minima di 10.000 $ a ciascuna no-profit che partecipa all’iniziativa. “Ogni anno, quando si tratta di raccogliere fondi per il Social Impact Fund e partecipare alle iniziative di beneficenza nei giochi, i giocatori superano le nostre aspettative: quest’anno non ha fatto eccezione”, ha dichiarato Jimmy Hahn, Responsabile senior del Social Impact di Riot Games. “Crediamo nel dare ai giocatori l’opportunità di produrre cambiamenti significativi nelle loro comunità e le campagne di votazione di beneficenza sono uno strumento molto utile per farci dire quali cause ed enti hanno un peso maggiore a livello locale. Abbiamo davvero i migliori giocatori al mondo e non vedo l’ora di scoprire quali organizzazioni sceglieranno”.