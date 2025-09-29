16.1 C
Riorganizzazione Lufthansa: 4.000 posti in Germania a rischio

Lufthansa ha annunciato piani per ridurre il proprio personale di 4.000 unità entro il 2030, come comunicato ufficiale. L’azienda prevede un significativo miglioramento della redditività, con l’obiettivo di raggiungere un margine Ebit rettificato tra l’8 e il 10% e un Roce (Return on capital employed) rettificato tra il 15 e il 20% nel periodo 2028-2030. Si stima inoltre un free cash flow rettificato superiore a 2,5 miliardi di euro all’anno.

Il gruppo continuerà a puntare a ottenere un rating investment grade dalle principali agenzie di rating e manterrà una liquidità conservativa compresa tra 8 e 10 miliardi di euro per proteggersi da eventuali crisi economiche. La gestione dei dividendi rimarrà invariata, prevedendo una distribuzione agli azionisti del 20-40% dell’utile netto consolidato.

In futuro, la cooperazione all’interno del gruppo subirà cambiamenti significativi, in parte dovuti alla digitalizzazione e all’uso dell’intelligenza artificiale, che porteranno a una maggiore efficienza organizzativa. Questa evoluzione tecnologica richiederà adeguamenti strutturali, motivo per cui Lufthansa prevede di ridurre i posti di lavoro, soprattutto in Germania, in consultazione con le parti sociali. Le riduzioni si concentreranno in particolare sui ruoli amministrativi piuttosto che su quelli operativi.

