Riordino dei Ministeri, mozioni contro la violenza sulle donne e IRCCS nella settimana parlamentare

In attesa dell’arrivo della manovra economica, nella settimana dal 21 al 26 novembre il Parlamento è al lavoro per completare l’iter dei decreti varati dal governo nelle scorse settimane.

La settimana sarà tuttavia caratterizzata dalle celebrazioni del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Su questo tema ci saranno dibattiti sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, con diretta televisiva. Alla Camera saranno anche votate delle mozioni sul tema.

Sempre a Montecitorio sbarca il DL per il riordino dei ministeri. Il Ministero dell’Università Anna Maria Bernini terrà sulle linee programmatiche del suo Dicastero presso le Commissioni congiunte 7a Senato e VII Camera nella giornata di martedì 22 novembre.

Commissione Affari sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci arriva lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2022, oltre allo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo (la legge delega era stata approvata nella scorsa legislatura).

Gilda Sportiello, capogruppo M5s in commissione Affari sociali alla Camera, ha chiesto che nel calendario dei lavori venga inserita la proposta di legge sul fine vita, dopo che nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato in prima lettura un testo sul tema.

Commissione Lavoro e Sanità

La commissione presieduta da Francesco Zaffini è convocata in sede consultiva sul decreto legge per la concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia e sull’ergastolo ostativo, sul Riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2022 e anche qui sullo schema di decreto legislativo dedicato al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.