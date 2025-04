Rinvio del Processo Visibilia a Maggio: Necessità di Riscrivere i Capi di Imputazione

Nuovo rinvio per il processo che coinvolge Daniela Santanchè. Il Tribunale di Milano ha richiesto ai pm di riformulare i capi d’imputazione contro la ministra e altri 16 imputati nel caso Visibilia, per specificare ruoli e annualità relative al reato di falso in bilancio e chiarire le carenze organizzative della società. La prossima udienza è fissata per il 13 maggio. Durante il processo, il presidente del collegio Giuseppe Cernuto ha sottolineato l’imprecisione delle accuse, ritenendo necessario un maggiore dettaglio e una riorganizzazione delle imputazioni, evidenziando le responsabilità per ogni anno. Questa decisione segue una recente sentenza della Cassazione, che obbliga il giudice a restituire gli atti al pm in caso di accuse vaghe.

Inoltre, il Tribunale ha richiesto di allegare al fascicolo processuale i bilanci aziendali da presuntivamente falsificare. La ministra del Turismo è sotto processo nel caso Visibilia, accusata di truffa ai danni dell’Inps, legata a presunte irregolarità nell’uso della cassa integrazione durante la pandemia, per un danno stimato di 126mila euro. Le indagini rivelano che 13 dipendenti sono stati messi in cassa integrazione a zero ore senza consenso, mentre continuavano a lavorare, e che ci sarebbe stata consapevolezza dello schema illecito tra i coinvolti.

Infine, si segnala che Santanchè ha cambiato avvocato e l’udienza per truffa è stata rinviata al 20 maggio. La ministra ha dichiarato di avere il diritto di difendersi e ha smentito alcune voci riguardo al cambio di legale.