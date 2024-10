Rinvio del Processo per la Strage del Mottarone: Le Motivate Ragioni della Decisione

Il processo relativo alla tragica strage del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021 e che ha causato la morte di 14 persone, ripartirà da zero. La decisione è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare, Rosa Maria Fornelli, che ha deciso di fare “regressione” del procedimento, restituendo il fascicolo alla Procura di Verbania. Questa scelta ha portato a ulteriore rinvio della chiusura del caso, già iniziato il 17 gennaio 2023, riguardante cinque imputati: Luigi Nerini, Enrico Perocchio, Gabriele Tadini e i manager di Leitner, società responsabile della manutenzione dell’impianto.

Gli imputati dovevano affrontare accuse gravi tra cui “disastro colposo” e “omicidio plurimo colposo”. Tuttavia, il giudice ha ritenuto necessario escludere alcuni reati dolosi e aggravanti, in conformità con la recente riforma Cartabia sulla sicurezza sul lavoro. Questo pone un’importante questione di responsabilità legata all’antinfortunistica e all’eventuale omissione dolosa di misure preventive, che non possono essere incluse nel nuovo impianto accusatorio.

Nonostante le obiezioni della Procura, che ha sottolineato la mancata manutenzione dell’impianto e l’uso di dispositivi che disattivavano il freno d’emergenza come fattori chiave della tragedia, la decisione del giudice è stata accolta favorevolmente dagli avvocati difensori. Marcello Perillo, difensore di Tadini, ha affermato la convinzione che non vi sia un aspetto infortunistico, in contrasto con l’opinione della Procura. Anche Andrea Da Prato, avvocato di Perocchio, ha enfatizzato che la nuova fase rappresenta un terreno “inesplorato” ma valido.

Ora la responsabilità passa alla Procura di Verbania, che dovrà fissare una nuova udienza preliminare e decidere come procedere con le accuse rimaste in piedi. Questo nuovo inizio è necessario per tentare di giungere finalmente a una conclusione per una vicenda giudiziaria che ha scosso profondamente non solo le vittime e le loro famiglie, ma anche l’opinione pubblica. La ricerca di giustizia per quanto accaduto sul Mottarone continua ad essere un tema centrale nella discussione sulla sicurezza e responsabilità nel settore dei trasporti.