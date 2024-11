Rinvio Accensione Riscaldamento 2024: Date e Orari per Milano e Roma

La stagione invernale si fa attendere in molte aree del Centro e Sud Italia, determinando diverse amministrazioni a posticipare l’accensione dei termosifoni. A Roma, le temperature miti hanno indotto l’amministrazione a decidere di rinviare l’inizio del riscaldamento dall’1 al 15 novembre e fino al 7 aprile 2025, con la firma del sindaco Roberto Gualtieri. In tutta l’area metropolitana, i termosifoni rimarranno accesi per un massimo di 11 ore quotidiane, dalle 5 alle 23. L’ordinanza prevede anche una riduzione di 1°C rispetto ai limiti previsti dal DPR n. 74/2013, stabilendo temperature massime di 17°C (+2°C di tolleranza) per gli impianti industriali e artigianali, e di 19°C (+2°C di tolleranza) per gli altri edifici.

Si applicano deroghe per edifici come strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, e sedi diplomatiche, per i quali non sono previsti limiti sul periodo e sulle ore di accensione. In varie province del Mezzogiorno, i caloriferi non potranno essere accesi prima del 15 novembre, con una durata massima giornaliera di 10 ore e spegnimento il 31 marzo 2025. Zone come Napoli, Bari e Cagliari rientrano in questa fascia climatica.

Al Nord, i riscaldamenti sono già stati attivati dal 15 ottobre, e possono rimanere accesi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno. Province come Cuneo, Piacenza, Bologna, Belluno, Parma, e Milano seguono queste tempistiche. È previsto un limite di 14 ore nelle province del Veneto e 12 ore in buona parte dei comuni liguri, inclusi Genova, La Spezia e Savona, con attivazione permessa dall’1 novembre 2024 al 15 aprile 2025.

Le ultime province ad accendere i termosifoni saranno quelle delle fasce B e A. Per la fascia B, comprendente Palermo e Catania, l’accensione avverrà dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025, limitata a 8 ore al giorno. Nella fascia A, dove si trovano Lampedusa e Linosa, i termosifoni si accenderanno solo per sei ore al giorno e fino al 15 marzo.