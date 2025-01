Rinvio a Giudizio: Non è una Giusta Causa di Dimissioni

Dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio di Daniela Santanchè, le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni dal Governo. La premier Giorgia Meloni, attualmente in visita a Gedda, ha rotto il silenzio sul caso sostenendo che il procedimento non è un motivo sufficiente per dimettersi. Meloni ha definito “ottimo” il lavoro di Santanchè e ha escluso qualsiasi imbarazzo o preoccupazione riguardo la situazione, comunicando che non ci sarà allontanamento dalla sua carica.

Meloni ha annunciato un incontro imminente con Santanchè per valutare l’impatto della situazione sul suo ruolo da ministro. Tuttavia, la premier ha ammesso di avere “idee poco chiare” riguardo alle possibili conseguenze delle accuse su Santanchè. Il colloquio è previsto dopo il 29 gennaio, quando la Cassazione prenderà una decisione sulla competenza territoriale del procedimento.

Daniela Santanchè è coinvolta nel caso Visibilia, essendo stata rinviata a giudizio per falso in bilancio ed è accusata anche di truffa aggravata ai danni dell’INPS, per utilizzo illecito dei fondi della Cassa Covid. Nonostante tutto, Santanchè ha ribadito di essere convinta di essere assolta e di non aver mai considerato le dimissioni, a meno di un rinvio a giudizio su accuse più gravi. Il suo avvocato ha richiesto il trasferimento del procedimento da Milano a Roma, ma il Tribunale non ha ancora emesso una decisione definitiva. La situazione di Santanchè resta quindi in evoluzione, contribuendo a creare un clima di tensione e incertezza nella politica italiana.