Rinvio a Domani della Presentazione del Progetto di Legge di Bilancio

La manovra economica è ancora in fase di perfezionamento, come spiegato dal sottosegretario all’Economia Federico Freni durante una trasmissione su Radio Uno. Freni ha sottolineato che alla base della manovra ci sono diverse tabelle che rappresentano il bilancio dello Stato, evidenziando che la preparazione di queste tabelle richiede più tempo rispetto all’elaborazione della legge stessa. Ha affermato che le tabelle sono fondamentali e che la manovra può essere presentata in Parlamento solo quando esse sono pronte. Rispondendo alle domande dei conduttori riguardanti la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, prevista per il giorno successivo, Freni ha confermato che il testo sarà disponibile.