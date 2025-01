Rinviato il lancio del razzo di Amazon: nuove date in arrivo

La missione NG-1 di Blue Origin è stata rinviata a causa di problemi tecnici, e la società non ha ancora una nuova data per il lancio del razzo New Glenn. Questo evento è atteso come un momento storico nell’industria aerospaziale e rappresenta un test crucial per le capacità di Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, nel competere con SpaceX di Elon Musk.

Il razzo New Glenn, alto 98 metri e largo 7, è progettato per trasportare satelliti e altri carichi nello spazio. È composto da tre stadi: il primo stadio, con 7 motori alimentati a ossigeno liquido e gas naturale, si separa dopo circa 3 minuti dall’inizio del volo. Il secondo stadio utilizza due motori a ossigeno liquido e idrogeno liquido e si attiva circa 3 minuti e 23 secondi dopo il lancio. Il primo stadio è riutilizzabile e rientra sulla Terra dopo 8 minuti e 52 secondi, atterrando su una chiatta galleggiante nell’oceano.

La missione NG-1, ora rimandata, prevede il lancio dal Launch Complex 36 a Cape Canaveral, Florida. All’interno del terzo stadio si trova il “Blue Ring”, un trasportatore spaziale progettato per trasportare oggetti nello spazio con una capacità di carico massimo di 3 tonnellate, principalmente satelliti per le telecomunicazioni nell’ambito del Project Kuiper di Amazon. Questo spazio tug è versatile, poiché può essere lanciato non solo dal New Glenn, ma anche da razzi Falcon 9 di SpaceX e Atlas V di ULA.

Attualmente, Elon Musk domina il settore con SpaceX, che offre servizi di lancio, costruzione di satelliti e internet satellitare attraverso Starlink. La vera innovazione di Musk è stata lo sviluppo di razzi riutilizzabili, come quelli della serie Falcon e il più recente Starship, che verrà probabilmente lanciato entro gennaio.

Bezos e Blue Origin devono recuperare terreno e devono ancora azionare il primo Blue Ring. Per questo motivo, il Blue Ring è stato progettato per essere compatibile con diversi razzi, non limitandosi solo al New Glenn. Il piano di Bezos è quello di sviluppare il Project Kuiper come un sistema di telecomunicazioni satellitari alternativo, tentando di sfidare il monopolio di Musk e trasformandolo in un duopolio.