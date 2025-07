Rinviato il Grande Fratello: ecco la nuova data di inizio

Il mondo del gossip è in fibrillazione per il nuovo slittamento del “Grande Fratello”, una delle trasmissioni più attese della stagione. La popolare edizione 2025-26, condotta da Alfonso Signorini, non farà il suo debutto a metà settembre come previsto, ma rimandata a ottobre, con data ancora da definire.

Le ragioni di questo cambiamento sono legate a una revisione dei palinsesti di Canale 5, che ha richiesto una riorganizzazione dei programmi. Si vocifera che la rete stia considerando l’ipotesi di rinnovare l’access prime time, con l’eventualità di sostituire “Striscia la Notizia” con un nuovo game show. Questa decisione ha impattato anche sulle serate di programmazione, con la sospensione dell’appuntamento del giovedì per evitare la sovrapposizione con le partite di calcio della nazionale italiana.

Intanto, le novità non mancano nel cast del reality. Secondo indiscrezioni, due nuovi opinionisti prenderanno il posto di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, con Anna Pettinelli in pole position per una delle posizioni, grazie al suo successo come coach in “Amici di Maria De Filippi”. Tra i concorrenti papabili ci sono nomi come Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, mentre non si escludono ingressi di celebrità come Paola Barale e Raz Degan, così come l’ex coppia di “Uomini e Donne”, Brando e Raffaella Scuotto.

Alfonso Signorini, attualmente al timone del programma, continua a portare una visione rinnovata e un’attenzione particolare alle tematiche sociali, mantenendo vivo l’interesse attorno a un format che si preannuncia ricco di colpi di scena.