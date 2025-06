Rinviato il divieto per animali nei circhi: l’Italia indietro

Il Governo italiano ha rinviato per la terza volta l’attuazione della legge che vieta l’utilizzo di animali nei circhi. Mentre il termine iniziale era fissato per il 18 agosto 2025, ora è stato posticipato al 31 dicembre 2026. Questa modifica, proposta attraverso un disegno di legge, è stata criticata dall’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che la definisce grave e indecorosa, evidenziando come essa protragga la sofferenza di molti animali sfruttati in spettacoli obsoleti.

Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa, ha sottolineato il ritardo dell’Italia rispetto ad altri 50 Paesi, inclusi 27 europei, che hanno già imposto divieti o forti limiti sull’uso di animali nei circhi. Il rinvio, approvato recentemente a Palazzo Chigi, rappresenta un cambiamento di rotta rispetto alle dichiarazioni del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che solo due mesi fa aveva assicurato l’intenzione di rispettare le scadenze stabilite.

Secondo Enpa, questa ulteriore proroga non deriva da esigenze tecniche, ma da una scelta politica che ignora il benessere degli animali e ostacola la creazione di spettacoli più etici e moderni. Rocchi ha concluso affermando che la questione del benessere animale nei circhi non è solo una questione di diritti, ma di civiltà, e ha esortato il Governo a dare seguito alle decisioni già prese per evitare ulteriori fallimenti a danno degli animali nel circo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: enpa.org