Rinuncia al Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma: una richiesta controversa

La partecipazione di Tony Effe al Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma ha sollevato un acceso dibattito. Il sindaco Roberto Gualtieri ha chiesto al trapper di rinunciare all’esibizione, evidenziando il rischio che l’evento diventi “un’occasione divisiva per la città”. Diverse associazioni e politici hanno criticato la decisione, definendola “sbagliata e incoerente”.

In particolare, l’associazione Differenza Donna, che si batte contro la violenza di genere, ha espresso forti riserve. La presidente Elisa Ercoli ha descritto come “scellerata” l’idea di includere un artista accusato di promuovere messaggi misogini e violenti, dichiarando: “Non ci può essere posto su un palco di Roma Capitale per chi rappresenta con le parole la cultura della prevaricazione e del disprezzo verso le donne”. L’associazione ha richiesto ufficialmente al sindaco di ritirare l’invito, considerandolo un affronto per le vittime di femminicidio e per tutte le donne che subiscono violenze.

Le critiche si sono ampliate anche tra i politici, con Fratelli d’Italia e altre forze politiche che hanno chiesto un ripensamento sulla scelta di Tony Effe. La consigliera Mariacristina Masi ha dichiarato che la Capitale dovrebbe essere un modello culturale e non un palcoscenico per artisti che trasmettono messaggi negativi. Anche il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha espresso la necessità di responsabilità nelle scelte artistiche, affermando che non si può diventare complici di “spacciatori di violenza strapagati”.

Domenica 15 dicembre, il Campidoglio ha invitato Tony Effe a riconsiderare la sua partecipazione. Tuttavia, prima di queste richieste, il trapper aveva espresso la sua gratitudine per l’invito sui social, dichiarandosi “onorato” di esibirsi nella sua città e aggiungendo di rispettare e amare tutte le donne, rammaricandosi che qualcuno potesse pensare il contrario.

La controversia sembra destinata a proseguire, lasciando aperte le domande sulla possibile rinuncia di Tony Effe all’esibizione e sul modo in cui il Comune gestirà la situazione.