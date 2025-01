Rino Tommasi, il giornalista che ha portato lo sport su Canale 5, muore a 90 anni

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la scomparsa di Rino Tommasi, un giornalista di riferimento per il tennis e il pugilato, deceduto all’età di 90 anni. La sua carriera, iniziata nel 1953, lo ha reso una delle voci più riconosciute nel panorama sportivo italiano, collaborando con importanti testate come Sky, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Tommasi avrebbe compiuto 91 anni il 23 febbraio. La sua formazione e la sua passione per lo sport lo hanno portato a distinguersi come un maestro del giornalismo, contribuendo in modo significativo alla copertura di eventi sportivi.

Negli anni Ottanta, Silvio Berlusconi gli affidò la redazione sportiva di Canale 5, segnando una tappa fondamentale nella sua carriera. In questo ruolo, Tommasi si dedicò anche all’acquisto dei diritti per eventi sportivi americani, come il SuperBowl e l’NBA, ampliando l’offerta sportiva in Italia per la prima volta. Con l’arrivo delle piattaforme satellitari, continuò a rivoluzionare il settore, approdando a Telepiù e poi a Sky Sport.

Era noto per la sua precisione e la sua vastissima cultura sportiva, tanto da essere soprannominato “ComputeRino” dall’amico e collega Gianni Clerici, che invece si distingueva per la capacità di narrare con aneddoti e cultura. Questa collaborazione ha cambiato per sempre il modo di fare telecronaca, rendendo le trasmissioni non solo informative ma anche coinvolgenti. Tommasi era un vero e proprio “computer umano”, capace di richiamare alla memoria date e risultati in modo impeccabile.

Oltre alla sua carriera di cronista, Tommasi era anche un discreto tennista e, nel 1982 e nel 1991, è stato premiato dall’ATP come “Tennis Writer of the Year”. Nel 1993 ricevette il Ron Bookman Media Excellence Award, attestando il suo prestigio a livello internazionale. Tifoso accanito del Verona e appassionato di tennis, ha anche ideato e condotto il programma “La grande boxe”, dedicato alla boxe, un altro dei suoi sport preferiti. Infine, si è cimentato anche nel ruolo di impresario sportivo con la sua Itos (Italiana Organizzazioni Sportive), dimostrando così la sua versatilità e il suo impegno nel mondo dello sport.