Oggi Rino Gaetano avrebbe 70 anni e chissà cosa avrebbe cantato negli ultimi 40 anni dell’Italia che non ha potuto vedere e dell’attuale pandemia. Quello che è certo è che il cantautore crotonese trapiantato a Roma, che era nato il 29 ottobre del 1950, è ancora oggi attualissimo, a quasi 4 decenni dal tragico incidente stradale che lo uccise il 2 giugno del 1981 sulla via Nomentana a Roma, ed è molto conosciuto ed apprezzato anche da ragazzi che allora non erano ancora nati. Non a caso negli ultimi anni sono usciti con successo raccolte, inediti, cover di suoi brani e gli è stata dedicata anche una fiction Rai che ha ottenuto grande successo. Basti pensare anche alla versione di ‘Ma il cielo è sempre più blu’ cantata durante il lockdown della scorsa primavera dai maggiori cantanti italiani uniti nel progetto charity Italia Allstar 4 Life e a quanti italiani chiusi in casa hanno intonato la stessa canzone dai balconi.

