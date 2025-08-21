Rino Gaetano, l’ironia della musica italiana in omaggio

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani omaggia Rino Gaetano, interprete iconico della musica leggera italiana, ancora amato a distanza di anni per la sua ironia e il suo stile unico. Rino, nato a Crotone e cresciuto artisticamente nei sobborghi romani, combinò magistralmente teatro e musica, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale.

Il suo debutto avvenne con il singolo “Ma il cielo è sempre più blu,” seguito da brani iconici come “Mio fratello è figlio unico” e l’album “Aida.” Qui, Rino sviluppa uno stile che gioca con il nonsense e fa uso di un linguaggio surreale, critico verso istituzioni e burocrazia. Il suo approccio provocatorio attirò l’attenzione, ma non sempre venne preso sul serio, finendo talvolta in contesti macchiettistici.

Nel 1978 partecipò al Festival di Sanremo con “Gianna,” un brano di successo che vendette oltre 600.000 copie. In quel periodo, la sua musica svelava le contraddizioni della società con arguzia e leggerezza. Sebbene alcuni lo considerassero un semplice cantautore di canzoni “scanzonate,” personalità come Enzo Siciliano e Gino Paoli riconobbero il suo talento e il suo contributo al panorama musicale.

La sua carriera culminò con l’album “Nuntereggae più,” che consolidò il suo stile originale e critico. Dopo la sua prematura scomparsa, l’interesse per Rino Gaetano non si affievolì, alimentato da concerti tributo e nuovi artisti che ne celebrano l’eredità. La sua musica continua a risuonare, offrendo uno sguardo ironico e profondo sulla complessità del suo tempo.