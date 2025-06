Rinnovo Presidenze Commissioni Camera: Conferme Chiave

La seconda tornata di votazioni per il rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti della Camera ha confermato gli attuali presidenti. Marco Rotelli (Fdi) rimane alla guida della commissione Ambiente, Salvatore Deidda (Fdi) per la commissione Trasporti, Alberto Gusmeroli (Lega) per quella delle Attività produttive, Walter Rizzetto (Fdi) per il Lavoro, Ugo Cappellacci (Forza Italia) per gli Affari sociali, Mirco Carloni (Lega) per l’Agricoltura e Alessandro Giglio Vigna (Lega) per le Politiche dell’Unione Europea.

