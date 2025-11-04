12.8 C
Rinnovo patente e buprenorfina: la sentenza che allarma Italia

Da stranotizie
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il rinnovo della patente di guida è negato a chi utilizza buprenorfina, un farmaco oppioide, e psicofarmaci. La sicurezza stradale è considerata prioritaria rispetto alla mobilità individuale.

Chi soffre di dolore cronico e segue una terapia con oppioidi e altri medicinali deve prestare attenzione, poiché questa situazione può mettere a rischio il rinnovo della patente. Recentemente, un cittadino in terapia con buprenorfina, duloxetina e pregabalin ha visto il rinnovo negato dalla Commissione Medica Locale, un provvedimento confermato dal Consiglio di Stato. Non si tratta di abuso di sostanze, ma di una terapia legittima, eppure il mix di farmaci è stato ritenuto incompatibile con la guida. Il magistrato ha fatto leva sul principio di massima precauzione, stabilendo che la sicurezza degli altri utenti della strada ha la precedenza.

La decisione si basa sull’Allegato III del decreto legislativo 59/2011, che proibisce il rilascio o il rinnovo della patente a chi utilizza sostanze psicotrope. Anche se la buprenorfina viene assunta per il dolore, la combinazione con pregabalin e duloxetina ha acceso un allerta nella Commissione Medica Locale.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione dei medici è determinante e non può essere messa in discussione da un giudice se non ci sono evidenti irragionevolezze. L’assunzione di questa tipologia di farmaci, anche in assenza di sintomi apparenti, è considerata sufficiente per giustificare il divieto. Di conseguenza, i diritti alla mobilità individuale sono subordinati alla necessità di garantire la sicurezza stradale.

