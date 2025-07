Rinnovo importante per Franco Vazquez alla Cremonese

La U.S. Cremonese ha ufficializzato un importante rinnovo contrattuale che coinvolge uno dei suoi giocatori chiave. Franco Vazquez, centrocampista argentino, ha prolungato la sua permanenza nel club fino al 30 giugno 2026, rendendo così definitivo il suo terzo anno in grigiorosso.

Il comunicato del club sottolinea l’importanza di Vazquez nella rosa allenata da Nicola. Negli ultimi due anni, il calciatore ha collezionato 74 presenze, realizzando 14 reti e fornendo 12 assist, contributi significativi in Serie B, nei playoff e in Coppa Italia. Nella stagione appena conclusa, Vazquez ha messo a segno 9 gol in 33 partite, giocando un ruolo determinante nel far riconquistare alla Cremonese un posto in Serie A.

Con questo rinnovo, la Cremonese dimostra fiducia nella qualità e nelle capacità del “Mudo”, che si prepara a ripartire con nuove ambizioni nel massimo campionato italiano.