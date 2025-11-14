Rinnovo della Convenzione UISP-FCI per il ciclismo amatoriale

Roma – Oggi è stata rinnovata la Convenzione tra la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e l’UISP, in seguito agli incontri recenti con gli Enti di Promozione Sportiva. Questo rinnovo mantiene i contenuti della precedente Convenzione e mira a promuovere la pratica del ciclismo amatoriale.

Il presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, ha espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando l’importanza di collaborare con UISP, un ente radicato sul territorio con molte iniziative sportive e sociali. Ha aggiunto che questo passo aiuterà a migliorare la regolamentazione dell’attività amatoriale, rispettando le leggi vigenti e puntando a garantire maggiore qualità e sicurezza nelle manifestazioni.

Anche Tiziano Pesce, presidente nazionale dell’UISP, ha commentato il rinnovo, evidenziando come rappresenti un passo concreto verso un sistema sportivo più coeso e inclusivo. Ha sottolineato che l’accordo definisce le aree operative di entrambe le organizzazioni, valorizzando la complementarità tra Federazione e ente di promozione. Questo porterà a maggiori opportunità di riconoscimento per tutti i ciclisti, sia agonisti che amanti della bici.

Pesce ha poi specificato che ci sarà particolare attenzione alla salute e alla sicurezza dei tesserati, con garanzie assicurative adeguate. L’obiettivo è sviluppare una cultura del ciclismo che unisca gli aspetti sportivi e accessibili, promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e per il benessere personale.