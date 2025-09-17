Rinnovo Contratto Sanità Privata in Italia: Le Necessità Urgenti

La sanità italiana necessita di un potenziamento che vada oltre la semplice assunzione di nuovo personale. È importante anche valorizzare adeguatamente i lavoratori già in servizio, in particolare quelli del settore privato, il cui contratto è scaduto da 20 anni.
Questa questione è stata sottolineata dalla dottoressa Carmela De Rango, Segretario Nazionale della Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata (CIMOP), durante un dibattito al Cnpr Forum, dedicato a temi come liste d’attesa e personale nel servizio sanitario.
Secondo De Rango, il dibattito ha portato alla luce l’attuale stato della sanità, evidenziando non solo le problematiche urgenti come le liste d’attesa e gli effetti della Legge Gelli, ma anche la necessità di rinnovare il contratto per i medici del settore privato. Questi professionisti, infatti, si trovano in una situazione difficile, trascurati dalle parti datoriali.
CIMOP si impegna a supportare questi lavoratori, che in passato sono stati delusi, e spera che la prossima Legge di Bilancio possa finalmente offrire una soluzione a questa problematica.