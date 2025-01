Rinnovo contratto per infermieri: le richieste dei professionisti sul lavoro extra e gli aumenti in arrivo

Il rinnovo del contratto degli infermieri, attualmente in discussione per il triennio 2022-2024, prevede un aumento medio di 172 euro lordi mensili. Tuttavia, i professionisti del settore Sanità richiedono una modifica significativa: la possibilità di svolgere un “lavoro extra” al di fuori dell’orario lavorativo, superando il vincolo di esclusività per migliorare le proprie entrate economiche in un contesto di crescente difficoltà.

Attualmente, l’opzione del “lavoro extra” è prevista dalla legge ma non disciplinata nel contratto collettivo nazionale. I sindacati, tra cui Nursind con il segretario Andrea Bottega, chiedono chiarezza su questo tema. Nelle bozze contrattuali precedenti, il lavoro extra era limitato solo ad attività direttamente legate al profilo professionale dell’infermiere. I sindacati considerano questa limitazione troppo restrittiva, sostenendo che se un infermiere possiede competenze in altri settori, come l’informatica o desidera contribuire all’attività della famiglia, dovrebbe avere la libertà di farlo.

Il rinnovo contrattuale, oltre all’aumento salariale medio, include specifiche indennità, come quella per il pronto soccorso e l’aggiornamento dell’indennità di specificità infermieristica. Tuttavia, molti professionisti ritengono che questi incrementi non siano sufficienti e la possibilità di un lavoro extra potrebbe essere una soluzione concreta per chi fatica a coprire le spese quotidiane. Inoltre, tale opzione potrebbe contribuire a contrastare l’abbandono della professione, spesso dovuto alla percezione di una retribuzione non adeguata rispetto alle responsabilità.

Un altro aspetto importante riguarda la lotta al lavoro nero. Consentire agli infermieri di svolgere attività aggiuntive legittimate potrebbe ridurre il ricorso a forme di lavoro irregolari. Secondo Bottega, questa possibilità rappresenterebbe un passo avanti nella tutela dei lavoratori, valorizzando le loro competenze anche in contesti diversi da quello ospedaliero.

Le trattative con l’Aran continuano, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro gennaio. Restano comunque irrisolti alcuni nodi, come la definizione del vincolo di esclusività e le condizioni per eventuali incarichi professionali. I sindacati, Nursind e Nursing Up in primis, pressano affinché le loro richieste siano assimilate nel nuovo contratto, per evitare disuguaglianze interpretative tra le varie aziende sanitarie regionali.