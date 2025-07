Rinnovo contratto per Alieu Njie, il futuro del Torino è suo

Il Torino FC ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del giovane talento Alieu Njie, prolungando l’accordo fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per la stagione successiva. Originario di Stora Tuna, Svezia, Njie, nato il 14 maggio 2005, è entrato a far parte della formazione giovanile del Torino nel 2021, dopo aver iniziato la sua carriera nel Forssa.

Durante il suo percorso nel settore giovanile granata, ha accumulato 71 presenze nella Primavera, segnando 7 gol e fornendo 10 assist. Questo stagione ha debuttato in Serie A nella partita contro l’Hellas Verona, e ha segnato il suo primo gol nella massima serie il 25 ottobre, contribuendo alla vittoria 1-0 contro il Como. Fino ad ora, Njie ha totalizzato 17 presenze e una rete in questa stagione.

Intanto, il Torino è atterrato a Prato allo Stelvio per dare il via alla preparazione pre-campionato, che proseguirà fino al 26 luglio. Il club ha comunicato che gli allenamenti si svolgeranno due volte al giorno: la sessione mattutina inizierà alle 10, mentre quella pomeridiana è fissata per le 17. Il tecnico Marco Baroni ha convocato diversi giocatori, tra cui Ché Adams, Cristiano Biraghi, Antonio Sanabria e Duvan Zapata, per questa intensa fase di preparazione.