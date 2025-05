Rinnovo contratto ferrovieri: aumenti e novità per 90.000 lavoratori

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Consal e Orsa Ferrovie hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con Agens e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei ferrovieri, scaduto da oltre due anni. Questo accordo coinvolge oltre 90.000 lavoratori del settore ferroviario, compresi quelli di servizi appaltati come ristorazione e pulizie.

L’intesa prevede un incremento salariale medio di 230 euro al mese e un bonus una tantum di 1.000 euro, previsto per agosto 2025, a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025. Saranno inoltre rivalutate le indennità per turni domenicali, trasferte e rimborsi pasto, con l’introduzione di buoni pasto da 7 euro per i lavoratori degli appalti, a partire dal 1° gennaio 2026.

Il nuovo contratto include anche misure per la sicurezza sul lavoro, come la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e l’autorità di fermo lavoro, che consente agli impiegati di interrompere l’attività in caso di pericolo senza rischiare sanzioni disciplinari.

In concomitanza con il contratto collettivo, è stato rinnovato anche il contratto aziendale del Gruppo FS, che prevede la rivalutazione di indennità e il recupero di un premio di risultato di 950 euro per il 2024. Sono state introdotte nuove tutele in materia di welfare, inclusi strumenti per la genitorialità e permessi in caso di lutto. I sindacati hanno tempo fino al 20 giugno per sciogliere la riserva su queste ipotesi di contratto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it