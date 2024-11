Nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto, esprimendo riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e i valori della pace e della cooperazione internazionale. Questa giornata rappresenta un momento di profondo riflessioni sugli atti di coraggio e dedizione degli uomini e delle donne che, animati da un forte senso del dovere, hanno servito il proprio paese anche a costo della vita.

A ventun anni dal tragico attentato di Nassiriya, che causò la morte di diciannove italiani, il presidente ha rinnovato la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in quel terribile evento, sottolineando anche le vittime irachene che condivisero lo stesso destino. Mattarella ha messo in evidenza come il ricordo dei caduti nelle missioni internazionali non rappresenti solo una commemorazione, ma anche un richiamo al valore essenziale dell’impegno per la costruzione di un mondo più giusto, libero dalle atrocità della guerra.

Il messaggio del presidente evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale e del sostegno alle missioni di pace, evidenziando il sacrificio dei caduti come simbolo di un impegno per un futuro di pace e giustizia, lontano dall’oppressione e dalle sofferenze causate dai conflitti. La celebrazione di questa giornata non è solo un atto di memoria, ma anche un invito a riflettere sul significato del servizio e sull’importanza della pacificazione globale.

In conclusione, la Giornata del Ricordo è un momento fondamentale per onorare il sacrificio dei caduti e rinnovare l’impegno collettivo verso la pace e la cooperazione internazionale, affinché questi valori rimangano sempre al centro delle azioni intraprese per evitare nuove guerre e per promuovere un mondo migliore.