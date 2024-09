Rinnovare il Passato: i Vecchi iPad del 2012 Trasformati in Schermi Portatili in Cina

In Cina i vecchi iPad del 2012, con schermo Retina, non vengono buttati ma riciclati in un modo sicuramente particolare. Alcune fotografie pubblicate in rete provenienti dalla Nazione del Dragone mostrano infatti come alcuni vecchi iPad Retina siano utilizzati come schermi esterni.

Il primo a pubblicarlo è stato IconRedesign su X, il quale ha mostrato il tablet in una cover rossa, con la schermata iniziale piena di Shortcut, ma anche una tastiera ed un mouse. A quanto pare, i cinesi hanno anche trovato una soluzione all’ostacolo della porta Lightning tramite un collegamento esterno con un adattatore Embedded DisplayPort (ePD).

È innegabile però che si tratti di un sistema molto poco pratico, che presenta numerosi ostacoli, ma questa notizia dimostra ancora una volta come i dispositivi Apple siano in grado di durare a lungo nel tempo: basta dare un’occhiata su Reddit per vedere tantissimi utenti che continuano ad utilizzare i vecchi MacBook a distanza di anni dal loro lancio sul mercato. L’ingegnosità dei cinesi con iPad è sicuramente lodevole.

Secondo i rumor emersi nelle scorse ore, Apple starebbe lavorando a una nuova Magic Keyboard per gli iPad low cost. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.