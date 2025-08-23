Rinnovare il contratto collettivo: la sfida della Cisl in Italia

Il Governo dovrebbe attuare una nuova politica espansiva dei redditi, basata su metodo, equità e concertazione. Questo approccio deve partire dal rinnovo dei contratti collettivi, che interessano circa 2,5 milioni di lavoratori nel settore privato e pubblico, scuola inclusa. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha sottolineato l’importanza del rinnovo del contratto collettivo di Istruzione, Università e Ricerca, che prevede aumenti medi di circa 140 euro lordi.

In un’intervista a Avvenire, Fumarola ha proposto un nuovo Patto sociale, simile a quello degli anni Novanta, con obiettivi condivisi. Ha evidenziato la necessità di avviare un confronto sulla legge di Bilancio. La sindacalista ha insistito sul diritto di tutti i lavoratori a un salario di produttività, per redistribuire i guadagni a livello aziendale e territoriale. Inoltre, è fondamentale intervenire su prezzi e tariffe, contrastare la speculazione e alleggerire la pressione fiscale sui redditi medi e popolari, per evitare un aumento del divario tra il costo della vita e i salari.

Fumarola ha auspicato anche un piano nazionale industriale da realizzare entro l’autunno, iniziando con un forte investimento nel capitale umano. Riguardo all’innalzamento dell’età pensionabile, ha sottolineato che le pensioni devono essere riviste in accordo con il sindacato, per un sistema più equo e flessibile.

Infine, Fumarola ha ribadito l’importanza del dialogo sociale per evitare che i cambiamenti vengano imposti dall’esterno e per gestire le ricadute sociali in modo proattivo.