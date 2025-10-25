Rinnovamento e sfide in Calabria dopo le dimissioni di Occhiuto

Il presidente della giunta regionale ha annunciato le sue dimissioni, al fine di rinnovare la dirigenza e affrontare i problemi che affliggono la Calabria. La proclamazione degli eletti delle recenti elezioni regionali avverrà nella giornata di lunedì, data cruciale poiché consentirà a Roberto Occhiuto di formare la nuova giunta.

Le dimissioni di Occhiuto, comunicate attraverso un video, sono state motivate dalla paralisi amministrativa che ha caratterizzato il suo mandato. Il presidente ha evidenziato che molti dirigenti non si assumono responsabilità e che l’amministrazione era ferma, con pratiche arretrate a causa dell’inerzia dei funzionari. Questo stato di blocco sembra risalire almeno a giugno, quando sono emerse indiscrezioni su un’inchiesta di corruzione a suo carico.

Dopo le dimissioni, è seguita una breve e intensa campagna elettorale, durante la quale l’amministrazione ha potuto occuparsi solo degli affari correnti. Ora, con il prossimo insediamento, ci si aspetta un significativo rinnovamento della dirigenza regionale, compatibile con le normative sullo spoil system. Tuttavia, ci vorrà tempo perché i nuovi dirigenti possano orientarsi nei loro ruoli e iniziare a operare attivamente.

In sintesi, è fondamentale che la nuova giunta si formi rapidamente, poiché le aspettative dei cittadini sono alte e i problemi da affrontare numerosi. La situazione attuale richiede un’accelerazione per superare la lunga fase di stagnazione amministrativa.