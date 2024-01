Rinnovabili: ESI, accordo quadro di revamping per 60MWp in Italia

– ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC Engineering, Procurement and Construction e System Integrator in Italia e all’estero, ha firmato, in data odierna, un accordo quadro con un primario investitore istituzionale. L’accordo riguarda l’ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici situati in Italia, con una potenza complessiva di 60 MWp.

I lavori di Revamping riguarderanno uno o più impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 60 MWp, da realizzarsi nei 24 mesisuccessivi alla data di sottoscrizione del contratto di appalto tra ESI e il Committente 15 MWp ogni semestre.

L’importo della commessa, pari a circa Euro 23,40 milioni, sarà di competenza del biennio 2024-2025.

Riccardo di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato di ESI commenta: “La firma dell’accordo quadro costituisce motivo di grande soddisfazione e orgoglio per la nostra società. Rappresenta un significativo riconoscimento delle nostre competenze e dell’esperienza maturata nel settore del revamping e del repowering di impianti, nei quali è essenziale implementare importanti aggiornamenti tecnologici per garantire l’efficienza continua. Questo settore, in cui ESI ha dimostrato un successo consolidato, sta acquisendo sempre maggiore rilevanza e si affianca, sia per importanza che per impegno, alle nostre attività internazionali nel progettare e realizzare ex novo impianti fotovoltaici, eolici, mini-grid ed off-grid. A seguito della firma del nuovo accordo, il backlog ammonta a circa 58 milioni di Euro backlog residuo di giugno più nuove acquisizioni”.