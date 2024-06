Rinite cronica nuovi trattamenti non invasivi

La rinite cronica è una condizione infiammatoria persistente che colpisce le cavità nasali e causa sintomi fastidiosi come congestione, starnuti e prurito.

Di recente, Neurent Medical, una società specializzata in interventi non chirurgici innovativi per il trattamento delle malattie infiammatorie del naso e dei seni paranasali, ha annunciato i risultati del suo studio clinico CLARITY. A 12 mesi dall’intervento, i pazienti hanno mostrato significativi miglioramenti nei sintomi e nella qualità della vita

Rinite cronica: sintomi, diagnosi e trattamenti

La rinite cronica è una delle condizioni respiratorie più comuni al mondo e può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti.



La rinite cronica è una condizione infiammatoria delle mucose nasali che persiste per un periodo prolungato, spesso oltre 12 settimane.

È una delle condizioni respiratorie più comuni al mondo e può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti.

Secondo dati ufficiali, si stima che oltre 600 milioni di persone nel mondo siano affette da questa affezione. A essere particolarmente colpiti, sono gli adulti e le persone di mezza età.

I sintomi della possono variare, ma generalmente includono:

Congestione nasale persistente

Starnuti frequenti

Prurito nasale

Secrezioni nasali eccessive (rinorrea)

Riduzione dell’olfatto

Sensazione di pressione o dolore facciale

La diagnosi della rinite cronica viene effettuata attraverso una combinazione di anamnesi del paziente, esame fisico e test diagnostici. Gli otorinolaringoiatri possono utilizzare tecniche come la rinoscopia (esame visivo delle cavità nasali) e l’endoscopia nasale per valutare l’infiammazione e l’anatomia nasale. Test allergologici possono essere eseguiti per determinare eventuali allergie sottostanti.

Curiosità

La patologia che può essere scatenata non solo da allergeni come polline, polvere e peli di animali, ma anche da fattori non allergici come irritanti chimici, fumo di sigaretta e cambiamenti climatici. Inoltre, può essere associata ad altre condizioni respiratorie come l’asma.

Trattamenti standard

I trattamenti standard per la rinite cronica mirano a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Le opzioni terapeutiche includono:

Farmaci: antistaminici, decongestionanti, corticosteroidi nasali e spray nasali salini sono comunemente utilizzati per alleviare i sintomi;

Immunoterapia: (ad esempio vaccini antiallergici) può essere efficace nel ridurre la sensibilità agli allergeni;

Modifiche dello stile di vita: evitare i trigger noti, mantenere una buona igiene nasale e utilizzare umidificatori può aiutare a gestire i sintomi.

Trattamenti non chirurgici innovativi

Come dimostrato dai risultati dello studio CLARITY nuovi approcci non chirurgici stanno emergendo come opzioni promettenti per il trattamento della rinite cronica.

Neurent Medical ha sviluppato un dispositivo di ablazione a radiofrequenza, chiamato sistema NEUROMARK, per il trattamento della condizione.

Ebbene, a quanto pare, la terapia è sicura e fornisce un miglioramento significativo e duraturo dei sintomi della rinite e della qualità della vita dei pazienti per un periodo di 12 mesi.

I risultati si basano su due principali punteggi di valutazione: la Scala Analogica Visiva dei Sintomi Nasali (VAS NSS) e il Punteggio Totale Riflettente dei Sintomi Nasali (rTNSS).

La VAS NSS è una misura che valuta cinque specifici sintomi nasali, come congestione, prurito e starnuti, su una scala da 0 a 10, dove 0 rappresenta l’assenza di sintomi e 10 indica sintomi molto gravi. In tutti e tre i punti temporali valutati (6, 9 e 12 mesi), tutti i cinque elementi della VAS NSS hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto ai valori iniziali.

La scala rTNSS è un punteggio complessivo che riflette la gravità totale dei sintomi nasali. Anche questo punteggio ha mostrato miglioramenti significativi in tutti i tre punti temporali valutati, con un valore p inferiore a 0,0001, indicando un’elevata significatività statistica.

Differenza Clinicamente Importante (MCID)

Il 91% dei partecipanti ha raggiunto una Differenza Clinicamente Importante Minima (MCID) di una riduzione di almeno 1 punto nel rTNSS a 12 mesi. L’MCID rappresenta il minimo cambiamento in un punteggio che è percepito come significativo dai pazienti, indicando un miglioramento clinicamente rilevante.

Sicurezza clinica

Il dispositivo NEUROMARK ha mostrato un profilo di sicurezza consistente. Durante lo studio, non sono stati osservati eventi avversi gravi correlati alla procedura di ablazione a radiofrequenza, confermando la sicurezza del trattamento.

L’utilizzo del questionario mini RQLQ nello Studio sulla Rinite Cronica

Per valutare in modo sistematico e quantificabile l’impatto della rinite cronica e della congiuntivite sulla qualità della vita dei pazienti, il team ha utilizzato il questionario mini Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (mini RQLQ).

Questo strumento specifico misura diversi aspetti della vita quotidiana che possono essere influenzati da condizioni, quali i sintomi fisici (ad esempio, congestione nasale, starnuti, prurito), le limitazioni nelle attività quotidiane, e il disagio emotivo.

Obiettivi del questionario

L’obiettivo principale dell’utilizzo del mini RQLQ era determinare quanto il trattamento con il sistema NEUROMARK di Neurent Medical migliorasse la qualità della vita dei pazienti. Misurando i cambiamenti nei punteggi del questionario prima e dopo il trattamento, i ricercatori hanno potuto valutare l’efficacia del trattamento nel ridurre i sintomi e migliorare il benessere generale dei partecipanti.

Nuove prospettive per il trattamento della rinite cronica

Brian Shields, CEO di Neurent Medical, ha sottolineato l’importanza di questi risultati, affermando: «Questa pubblicazione conferma ulteriormente l’efficacia della nostra tecnologia brevettata basata su algoritmi per il trattamento della rinite cronica. I dati a lungo termine sull’efficacia e la sicurezza del nostro dispositivo, pubblicati su Laryngoscope Investigative Otolaryngology, rafforzano il nostro impegno nel costruire solide prove cliniche a supporto dell’adozione delle nostre soluzioni innovative, migliorando significativamente i risultati e la qualità della vita dei pazienti».

L’autore principale dello satudio, Douglas D. Reh, ha aggiunto: « I risultati dello studio CLARITY forniscono prove convincenti di un sollievo duraturo dai sintomi e di un miglioramento della qualità della vita per i pazienti affetti da rinite cronica. Questa importante ricerca chiarisce meglio il componente neurovascolare della rinite cronica e sottolinea il potenziale del dispositivo di ablazione a radiofrequenza di Neurent Medical come opzione di trattamento trasformativa con sollievo duraturo».

Avanzamento nelle opzioni di trattamento sinonasale

La pubblicazione di questo studio rappresenta un significativo progresso nel campo delle opzioni di trattamento sinonasale. I dati a lungo termine presentati nello studio CLARITY non solo informano le decisioni di trattamento degli operatori sanitari, ma aprono anche la strada a future considerazioni sulla copertura assicurativa. Mentre Neurent Medical continua a innovare, l’azienda rimane impegnata a migliorare lo standard di cura per i pazienti affetti da rinite cronica in tutto il paese.

Fonti

Douglas D. Reh et al, “Long‐term outcomes following impedance‐controlled radiofrequency ablation for the treatment of chronic rhinitis,” Laryngoscope Investigative Otolaryngology (2024)

Materiale fornito da Neurent Medical.